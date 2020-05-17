Общежитие Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова переведено в режим обсервации из-за обнаружения коронавируса у трех студентов из Вьетнама.
Об этом рассказала пресс-служба вуза.
"Общежитие №5 на Новороссийской улице находится в режиме обсервации после того, как коронавирусная инфекция выявлена у трех студентов из Вьетнама. В нем находятся около 100 сотрудников и проживающих, все они протестированы на COVID-19", — сказано в сообщении пресс-службы.
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