У трех вьетнамских студентов в Санкт-Петербурге нашли коронавирус

Общежитие Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова переведено в режим обсервации из-за обнаружения коронавируса у трех студентов из Вьетнама.

Об этом рассказала пресс-служба вуза.