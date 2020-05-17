В Москве приостановили работу метро из-за упавшего дерева

На пути уличного участка Филевской линии столичного метро упало дерево. Из-за происшествия движения поездов было временно приостановлено. Известно, что дерево упало между станциями Кунцевская и Пионерская.

Московский метрополитен сообщил в Twitter о том, что всех пассажиров довезли и высадили на самых ближайших станциях.