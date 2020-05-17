На пути уличного участка Филевской линии столичного метро упало дерево. Из-за происшествия движения поездов было временно приостановлено. Известно, что дерево упало между станциями Кунцевская и Пионерская.
Московский метрополитен сообщил в Twitter о том, что всех пассажиров довезли и высадили на самых ближайших станциях.
"Упавшее дерево убрали. Специалисты проводят оперативную замену поврежденных элементов инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе подземки.
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