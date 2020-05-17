Заместитель главного врача Балашихинской областной больницы №3 Валерий Хайдуков сообщил о ее переоборудовании в инфекционную для лечения больных пневмонией с подозрением на заражение коронавирусом.
"Больницу перепрофилировали в авральном режиме за две недели", — отметил он.
Минздрав поручил установить койки для больных пневмонией, а после всю больницу переоборудовали в инфекционную. На работу ушло две недели.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.