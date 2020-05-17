Балашихинскую больницу перепрофилировали в инфекционную

Заместитель главного врача Балашихинской областной больницы №3 Валерий Хайдуков сообщил о ее переоборудовании в инфекционную для лечения больных пневмонией с подозрением на заражение коронавирусом.

"Больницу перепрофилировали в авральном режиме за две недели", — отметил он.

Минздрав поручил установить койки для больных пневмонией, а после всю больницу переоборудовали в инфекционную. На работу ушло две недели.