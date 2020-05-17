В результате осложнений коронавируса скончались 40 врачей в Дагестане. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
"По коллегам — более 40 их. Могу сказать, что это действительно трагедия. Я не делю моих коллег, которые умерли, погибли от данной инфекции, и других граждан нашей республики", — пояснил министр.
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