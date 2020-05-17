Каждый житель Москвы сможет пройти тест на антитела к коронавирусу

Через две-три недели каждый житель Москвы сможет записаться на бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.