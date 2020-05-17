Через две-три недели каждый житель Москвы сможет записаться на бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу.
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трёх недель", — сообщил градоначальник.
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