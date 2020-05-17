В начале следующей неделе в центральной части России температура воздуха уменьшится на несколько градусов ниже климатической нормы. Но к концу недели ожидается небольшое потепление.
"Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на три-четыре градуса в течение ближайших дней", — приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.
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