Синоптики рассказали об резком похолодании в центральной России

В начале следующей неделе в центральной части России температура воздуха уменьшится на несколько градусов ниже климатической нормы. Но к концу недели ожидается небольшое потепление.

"Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на три-четыре градуса в течение ближайших дней", — приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.