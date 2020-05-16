Губернаторы регионов обязаны незамедлительно оплачивать работу врачей

Губернаторы российских регионов обязаны следить за тем, чтоб медики получали положенные им доплаты в самые кратчайшие сроки.

По словам Михаила Мишустина, деньги должны быть переданы врачам сразу же, как только те поступают в регион.

Доплаты будут платить независимо от дня зарплаты работников.