В Москве зафиксировано свыше 70000 протоколов за нарушение режима

Правоохранителями в Москве было задержано более семидесяти тысяч нарушителей самоизоляции. Это только те, у кого заподозрили или выявили коронавирус.

Портал "360ТВ" сообщал, что нарушителей определяли с помощью системы электронного мониторинга.

Известно, что гуляющих людей на улице необходимо штрафовать для того, чтобы уменьшить количество случаев заражения коронавирусной инфекцией.