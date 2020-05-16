Правоохранителями в Москве было задержано более семидесяти тысяч нарушителей самоизоляции. Это только те, у кого заподозрили или выявили коронавирус.
Портал "360ТВ" сообщал, что нарушителей определяли с помощью системы электронного мониторинга.
Известно, что гуляющих людей на улице необходимо штрафовать для того, чтобы уменьшить количество случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.