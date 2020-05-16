Пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) сообщила о восстановлении пригородного железнодорожного сообщения в Крыму. Известно, что данные ограничения по коронавирусу снимаются с 18 мая.
"С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются", — говорится в сообщении перевозчика.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.