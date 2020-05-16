В Крыму открывают железнодорожное сообщение

Пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) сообщила о восстановлении пригородного железнодорожного сообщения в Крыму. Известно, что данные ограничения по коронавирусу снимаются с 18 мая.