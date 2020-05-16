Самолеты заполнили 190 мест аэропорта "Шереметьево"

Заместитель генерального директора московского аэропорта "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил о заполнении стоянок аэропорта из-за коронавируса. Известно, что 190 мест уже занято, а остальные 100 зарезервированы.

"Всего сейчас 290 мест размещения воздушных судов, включая временные места, из них заполнено стоящими воздушными судами около 190. И 100 находятся в резерве для оперативного обслуживания тех рейсов, которые сейчас есть", — сказал Никулин.

Стоянки заполнены из-за того, что основная часть полетов по России запрещена из-за коронавируса.