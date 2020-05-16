Главврача армавирской больницы уволят за присвоение выплат

Пресс-служба губернатора Краснодарского края сообщила об увольнении главврача городской больницы в Армавире. Известно, что мужчина не доплачивал медикам положенные им премии за работу с пациентами, которые больны коронавирусом.

Ранее было известно о том, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Армавир была направлена специальная проверяющая комиссия.