Пресс-служба губернатора Краснодарского края сообщила об увольнении главврача городской больницы в Армавире. Известно, что мужчина не доплачивал медикам положенные им премии за работу с пациентами, которые больны коронавирусом.
Ранее было известно о том, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Армавир была направлена специальная проверяющая комиссия.
"Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения", — сообщила замглавы региона Анна Минькова.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.