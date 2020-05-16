На Крымский полуостров не будут допускать вахтовых работников из других регионов. Об этом распорядился глава Крыма Сергей Аксенов.
"На мосту всех вахтовиков или организованные группы, которые сюда везут непонятно и неважно с какой целью, — всех заворачиваем назад. Надо будет брать на контроль предприятия, которые пытались завезти", — поручил глава республики.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.