В Ставрополье во время аварии скорой и мотоцикла погибли три человека

В Ставрополье в результате аварии между скорой помощью и мотоциклом погибли три человека.

"По предварительным данным, в Георгиевске в субботу после полуночи водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь), выезжая с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda", — приводит РИА "Новости" сообщение регионального управления ГИБДД.

Известно, что водитель скорой ехал без предупредительных звуковых сигналов, а мотоциклист превышал допустимую в населенном пункте скорость.

На момент аварии в машине скорой помощи не было пассажиров. Скончались водители обоих автомобилей и один пассажир мотоциклиста.