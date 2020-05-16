В Ставрополье в результате аварии между скорой помощью и мотоциклом погибли три человека.
"По предварительным данным, в Георгиевске в субботу после полуночи водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь), выезжая с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda", — приводит РИА "Новости" сообщение регионального управления ГИБДД.
Известно, что водитель скорой ехал без предупредительных звуковых сигналов, а мотоциклист превышал допустимую в населенном пункте скорость.
На момент аварии в машине скорой помощи не было пассажиров. Скончались водители обоих автомобилей и один пассажир мотоциклиста.
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