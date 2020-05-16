В России установили размер штрафа от 15 до 40 тысяч рублей за отказ от тестирования подозреваемого в заражении коронавирусом. Известно, что наказание может коснуться и тех, кто прилетел из-за границы и скрыл свое место нахождения.
В пресс-центре МВД сообщили "ТАСС", что это называется "бездействием" во время коронавирусной пандемии.
"Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования", — приводит агентство текст сообщения МВД.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.