Подозреваемых на заражение коронавирусом будут штрафовать

В России установили размер штрафа от 15 до 40 тысяч рублей за отказ от тестирования подозреваемого в заражении коронавирусом. Известно, что наказание может коснуться и тех, кто прилетел из-за границы и скрыл свое место нахождения.

В пресс-центре МВД сообщили "ТАСС", что это называется "бездействием" во время коронавирусной пандемии.