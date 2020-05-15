В Волгоградской области мальчик утонул в пруду на даче

В пресс-службе СУ СК по Волгоградской области рассказали об утонувшем четырехлетнем мальчике под Волгоградом.

По информации ведомства, в Волгоградской области сообщили о найденном теле четырехлетнего ребенка на берегу пруда. По версии следствия, ребенок отдыхал на даче со своими родителями и сестрой. Пока взрослые занимались своими делами, дети играли самостоятельно. В какой-то момент мальчик пропал.