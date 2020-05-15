В пресс-службе СУ СК по Волгоградской области рассказали об утонувшем четырехлетнем мальчике под Волгоградом.
По информации ведомства, в Волгоградской области сообщили о найденном теле четырехлетнего ребенка на берегу пруда. По версии следствия, ребенок отдыхал на даче со своими родителями и сестрой. Пока взрослые занимались своими делами, дети играли самостоятельно. В какой-то момент мальчик пропал.
"Прибывшие незамедлительно по вызову врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили РИА "Новости" в СК.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.