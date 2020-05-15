Житель Екатеринбурга пришел за водкой с коктейлем Молотова

В министерстве внутренних дел по Екатеринбургу рассказали о том, что правоохранительными органами был задержан мужчина, который с помощью коктейля Молотова пытался выманить у сотрудников магазина 2 бутылки водки.

Ранее канал "Baza" в социальной сети Telegram сообщал, что парень пришел в супермаркет за водкой, но денег у него не было. Мужчина угрожал бросить коктейль молотова, что он и сделал.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №12 задержали подозреваемого 1995 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. Следственным подразделением полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", — говорится в сообщении.

Известно, что на период всех необходимых проверок нарушитель будет арестован.