В министерстве внутренних дел по Екатеринбургу рассказали о том, что правоохранительными органами был задержан мужчина, который с помощью коктейля Молотова пытался выманить у сотрудников магазина 2 бутылки водки.
Ранее канал "Baza" в социальной сети Telegram сообщал, что парень пришел в супермаркет за водкой, но денег у него не было. Мужчина угрожал бросить коктейль молотова, что он и сделал.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №12 задержали подозреваемого 1995 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. Следственным подразделением полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", — говорится в сообщении.
Известно, что на период всех необходимых проверок нарушитель будет арестован.
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