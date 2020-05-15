В Москве сотрудники метрополитена перешли на удаленную работу

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал о том, что часть сотрудников работала удаленно с самого начала пандемии коронавируса. Такой опыт компания получила впервые.

Козловский отметил, что метро работало в обычном режиме, что и до коронавируса: правила почти не изменились.