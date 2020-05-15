Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал о том, что часть сотрудников работала удаленно с самого начала пандемии коронавируса. Такой опыт компания получила впервые.
Козловский отметил, что метро работало в обычном режиме, что и до коронавируса: правила почти не изменились.
"Единственное, какие новшества были введены — это часть работников переведена на удаленную работу. Это тоже ноу-хау, с которым придётся в дальнейшем работать и как-то этот процесс совершенствовать. Но тем не менее новый опыт мы уже имеем", — сказал Козловский.
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