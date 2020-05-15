Путин: каждая койка должна быть оснащена аппаратами ИВЛ

Ситуация с начислением дополнительных выплат медикам и непосредственно самими выплатами в разных регионах России неоднозначная. За это Владимир Путин раскритиковал чиновников.

По его словам, на местах устроили "бюрократическую канитель". Он подчеркнул, что никакого подсчета часов, которые врачи проводят с коронавирусными больными, быть не должно. Выплаты должны получить все работающие с инфицированными пациентами медики.

"Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы", — пояснил президент.

Он настоятельно рекомендовал завершить эту работу сегодня там, где она еще идет.

Стоит отметить, что за два месяца в России силами Министерства обороны было возведено 16 медцентров для пациентов с коронавирусом. По оценке президента, они "возведены беспрецедентно быстро и на совесть".

Сейчас, подчеркнул глава государства, во всех регионах необходимо завершить комплектацию аппаратами ИВЛ. Они должны быть установлены у каждого койко-места, развернутого на местах.