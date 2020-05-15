Ситуация с начислением дополнительных выплат медикам и непосредственно самими выплатами в разных регионах России неоднозначная. За это Владимир Путин раскритиковал чиновников.
По его словам, на местах устроили "бюрократическую канитель". Он подчеркнул, что никакого подсчета часов, которые врачи проводят с коронавирусными больными, быть не должно. Выплаты должны получить все работающие с инфицированными пациентами медики.
"Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы", — пояснил президент.
Он настоятельно рекомендовал завершить эту работу сегодня там, где она еще идет.
Стоит отметить, что за два месяца в России силами Министерства обороны было возведено 16 медцентров для пациентов с коронавирусом. По оценке президента, они "возведены беспрецедентно быстро и на совесть".
Сейчас, подчеркнул глава государства, во всех регионах необходимо завершить комплектацию аппаратами ИВЛ. Они должны быть установлены у каждого койко-места, развернутого на местах.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.