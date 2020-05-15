Шойгу рассказал про весенний призыв в армию России

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что весенний призыв в армию проходит по плану, военкоматам выдали два миллиона медицинских масок и 230 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Весенний призыв в армию России начался 1 апреля и закончится 15 июля. Войска должны пополниться на 135 тысяч солдат.