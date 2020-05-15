Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что весенний призыв в армию проходит по плану, военкоматам выдали два миллиона медицинских масок и 230 тысяч тестов на выявление COVID-19.
Весенний призыв в армию России начался 1 апреля и закончится 15 июля. Войска должны пополниться на 135 тысяч солдат.
"Скорректирована работа призывных комиссий субъектов, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами", — сказал Шойгу.
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