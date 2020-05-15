В Москве скончался 75-летний пенсионер Евгений Печурин, которого врачи выписали из больницы, но довезли только до подъезда.
"Два часа назад мне написала его дочь Елена, что Евгений Николаевич скончался в реанимации 15 горбольницы, пока не ясно, какова причина смерти", — юрист Алексей Прянишников сообщил агентству РИА "Новости".
Известно, что дочь погибшего обратилась в следственный комитет с просьбой провести расследование действий врачей больницы. По словам Елены, врачи выписали пациента, больного коронавирусом, и даже не занесли его в квартиру, а оставили умирать в подъезде жилого дома.
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