Московского пенсионера с коронавирусом оставили умирать в подъезде

В Москве скончался 75-летний пенсионер Евгений Печурин, которого врачи выписали из больницы, но довезли только до подъезда.

"Два часа назад мне написала его дочь Елена, что Евгений Николаевич скончался в реанимации 15 горбольницы, пока не ясно, какова причина смерти", — юрист Алексей Прянишников сообщил агентству РИА "Новости".

Известно, что дочь погибшего обратилась в следственный комитет с просьбой провести расследование действий врачей больницы. По словам Елены, врачи выписали пациента, больного коронавирусом, и даже не занесли его в квартиру, а оставили умирать в подъезде жилого дома.