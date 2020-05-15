В пресс-службе столичного главка МВД сообщили агентству РИА "Новости" об женщине, которая заявила в полицию о краже драгоценностей во время пожара в жилом доме.
"С заявлением обратилась гражданка 1979 года рождения, которая сообщила, что из квартиры после пожара по адресу Фрунзенская набережная, 32 похитили золотые украшения на сумму примерно 100 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
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