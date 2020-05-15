Члены оперативного штаба Еврейского автономного округа отправлены на самоизоляцию. У одного из них обнаружен коронавирус.
По распоряжению главного санитарного врача региона, на карантин отправлены в том числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый.
"В связи тем, что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли на самоизоляцию. Они прошли тест и обследования. По эпидемиологическим показаниям часть членов оперштаба сегодня приступили к работе. Одиннадцать членов штаба, по постановлению главного санитарного врача ЕАО, остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов", — говорится в сообщении местного Роспотребнадзора.
Временно исполнять обязанности главы региона будет и. о. первого зампредседателя правительства Еврейского автономного округа Дмитрий Братыненко, а мэрию Биробиджана временно возглавит Ян Аблов.
Напомним, что коронавирус обнаружен у пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, он госпитализирован. Последний раз с Владимиром Путиным представитель Кремля контактировал более месяца назад. COVID-19 подтвердили и у супруги Пескова Татьяны Навки. Помнению именитой спортсменки, она заразилась от мужа, а тот принес инфекцию с работы.
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