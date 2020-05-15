Прокуратура начала расследование дела о смерти детей на Чукотке

Прокуратура на Чукотке сообщила о начале расследования по поводу смерти двоих мальчиков, которых обнаружили под снегом.

Известно, что два мальчика 6 и 7 лет во вторник вышли из дома и пропали. Полиция и волонтеры отправились на их поиски, в результате которых детей обнаружили мертвыми.