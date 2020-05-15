Прокуратура на Чукотке сообщила о начале расследования по поводу смерти двоих мальчиков, которых обнаружили под снегом.
Известно, что два мальчика 6 и 7 лет во вторник вышли из дома и пропали. Полиция и волонтеры отправились на их поиски, в результате которых детей обнаружили мертвыми.
"Прокуратурой Чукотского автономного округа организована проверка по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговском Анадырского района. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дана оценка действиям родителей малолетних детей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
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