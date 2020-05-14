Собянин заговорил о "свете в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил свои прогнозы касательно сроков снятия ограничений в столице. Он подчеркнул, что на это повлияет поведение самих москвичей, пишет РИА "Новости".