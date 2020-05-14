Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил свои прогнозы касательно сроков снятия ограничений в столице. Он подчеркнул, что на это повлияет поведение самих москвичей, пишет РИА "Новости".
"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь. От этого будет многое зависеть, и дальнейшее развитие ситуации", — отметил Собянин.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".