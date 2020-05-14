В оперштабе Москвы сообщили агентству РИА "Новости" о том, что жители столицы смогут оказываться от тестирования на антитела коронавируса. Уточняется, что никакие санкции к ним применены не будут.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о начале массового тестирования на антитела в Москве 15 мая.
"Не будет никаких санкций, это же приглашение, а не требование. Человек может просто бояться и не хотеть, никто не заставляет", — сообщили в штабе, отвечая на вопрос, будут ли санкции, если человек не явится на тестирование.
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