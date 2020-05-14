Москвичи имеют право отказаться от тестирования на антитела к COVID-19

В оперштабе Москвы сообщили агентству РИА "Новости" о том, что жители столицы смогут оказываться от тестирования на антитела коронавируса. Уточняется, что никакие санкции к ним применены не будут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о начале массового тестирования на антитела в Москве 15 мая.