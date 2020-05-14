Из проекта Росавиации по поэтапному снятию коронавирусных ограничений следует, что некоторое время россиянам придется летать в самолетах в масках и перчатках.
"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более трех часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции", — цитирует текст документа агентство РИА "Новости".
Также известно, что пассажиров самолетов будут рассаживать с соблюдением дистанции через одно кресло.
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