В будущем россияне будут летать в масках и перчатках

Из проекта Росавиации по поэтапному снятию коронавирусных ограничений следует, что некоторое время россиянам придется летать в самолетах в масках и перчатках.

"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более трех часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции", — цитирует текст документа агентство РИА "Новости".

Также известно, что пассажиров самолетов будут рассаживать с соблюдением дистанции через одно кресло.