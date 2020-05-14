Специалисты придумали ускоренный способ обнаружения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением о том, что специалисты из Москвы и Московской области будут проводить иммуноферментный анализ крови, который позволит ускорить выявление коронавируса у жителей столицы и области.

Мэр подчеркнул, что главная задача на сегодня — ускорение количества тестирований на выявление коронавируса.