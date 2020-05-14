Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением о том, что специалисты из Москвы и Московской области будут проводить иммуноферментный анализ крови, который позволит ускорить выявление коронавируса у жителей столицы и области.
Мэр подчеркнул, что главная задача на сегодня — ускорение количества тестирований на выявление коронавируса.
"Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", — подчеркнул он.
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