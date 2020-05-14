В Санкт-Петербурге не планируют вводить пропускной режим. Сейчас это нецелесообразно.
Такого мнения придерживается губернатор Александр Беглов. В городе введен масочный режим. Этим пока власти Санкт-Петербурга ограничатся.
"Возможность приобрести маски и перчатки в метро предусмотрена. Их можно купить как в торговых точках, так и в отдельных вендинговых аппаратах, которые установлены в вестибюлях станций метро", — пояснил Беглов.
В качестве мер поддержки некоторым льготникам Санкт-Петербурга выплатят по 800 рублей на покупку средств индивидуальной защиты. В частности, помощь получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и детьми-сиротами, пенсионеры — всего более 1,8 миллиона человек.
Напомним, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 460 новых коронавирусных больных. Всего в России за сутки 9774 новых случаев заражения.
Ранее сообщалось, что Александр Беглов не планирует бесплатной раздачи масок жителям Санкт-Петербурга. Это связано с тем, что в город постоянно приезжает большое число гостей.
На борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге ушло уже 17 миллиардов рублей. По оценке губернатора, это еще не предел.
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