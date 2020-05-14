В Петербурге не планируют вводить пропускной режим

В Санкт-Петербурге не планируют вводить пропускной режим. Сейчас это нецелесообразно.

Такого мнения придерживается губернатор Александр Беглов. В городе введен масочный режим. Этим пока власти Санкт-Петербурга ограничатся.

"Возможность приобрести маски и перчатки в метро предусмотрена. Их можно купить как в торговых точках, так и в отдельных вендинговых аппаратах, которые установлены в вестибюлях станций метро", — пояснил Беглов.

В качестве мер поддержки некоторым льготникам Санкт-Петербурга выплатят по 800 рублей на покупку средств индивидуальной защиты. В частности, помощь получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и детьми-сиротами, пенсионеры — всего более 1,8 миллиона человек.

Напомним, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 460 новых коронавирусных больных. Всего в России за сутки 9774 новых случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов не планирует бесплатной раздачи масок жителям Санкт-Петербурга. Это связано с тем, что в город постоянно приезжает большое число гостей.

На борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге ушло уже 17 миллиардов рублей. По оценке губернатора, это еще не предел.