Валерий Фальков выздоровел после заражения коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин сообщил о выздоровлении после коронавируса главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Глава государства поинтересовался здоровьем Фалькова на совещании по вопросам развития генетических технологий. Министр науки рассказал о своем выздоровлении и выходе на работу.

Ранее сообщалось о выздоровлении после коронавируса премьер-министра Михаила Мишустина и министра культуры Ольги Любимовой.