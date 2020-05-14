Президент РФ Владимир Путин сообщил о выздоровлении после коронавируса главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Глава государства поинтересовался здоровьем Фалькова на совещании по вопросам развития генетических технологий. Министр науки рассказал о своем выздоровлении и выходе на работу.
Ранее сообщалось о выздоровлении после коронавируса премьер-министра Михаила Мишустина и министра культуры Ольги Любимовой.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".