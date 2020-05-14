РЖД сообщило о том, что пассажиры смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления.
"Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток", — заявили в пресс-службе компании, чьи слова процитировал "Интерфакс".
В РЖД уточнили, что изменения распространяются на 50 поездов. Около половины из них перевозят пассажиров на курорты Краснодарского края. Также это касается "Сапсанов" и двухэтажных поездов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Москвой, Самарой, Ростовом-на-Дону и многими другими крупными городами.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".