РЖД разрешили предварительную продажу билетов

РЖД сообщило о том, что пассажиры смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления.

"Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток", — заявили в пресс-службе компании, чьи слова процитировал "Интерфакс".

В РЖД уточнили, что изменения распространяются на 50 поездов. Около половины из них перевозят пассажиров на курорты Краснодарского края. Также это касается "Сапсанов" и двухэтажных поездов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Москвой, Самарой, Ростовом-на-Дону и многими другими крупными городами.