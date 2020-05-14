Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Новости Все >
Компания "Технониколь" возобновила экспортные поставки в Китай
Роднина жестко отреагировала на обвинения со стороны Тарасовой
Аркадий Дворкович: "Россия восстановится через 2-3 года после кризиса"
Любимова вылечилась от коронавируса и приступила к работе
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, но пока не разговаривает
В Татарстане женщина ограбила ветерана войны
В России запустили производство назальных зондов для сбора анализов
Источник Правда.Ру

Любимова вылечилась от коронавируса и приступила к работе

Россия

Пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева сообщила о выздоровлении Ольги Любимовой. Министр культуры чувствует себя хорошо и уже приступила к своим рабочим обязанностям.

"Министр культуры Ольга Любимова выздоровела и приступила к работе. Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме. На протяжении почти трёх недель она работала из дома и взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом", — говорится в сообщении.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

россия минкультуры коронавирус анна усачева ольга любимова
Последние материалы
Компания "Технониколь" возобновила экспортные поставки в Китай
Аркадий Дворкович: "Россия восстановится через 2-3 года после кризиса"
Любимова вылечилась от коронавируса и приступила к работе
Ветер в спину: демократы хотят повторить успех 1990 года
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, но пока не разговаривает
В Татарстане женщина ограбила ветерана войны
В России запустили производство назальных зондов для сбора анализов
Мужчину из Барнаула осудили за убийства, совершенные в 1993 году
В Подмосковье преступники напали на полицейских
Какие новые регионы могут появиться в России
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Мир. Новости мира
Китай оскорбился за нападки и приостановил импорт говядины из Австралии
Мир. Новости мира
Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?
Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше" Любовь Степушова Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская
Комментарии
Ветер в спину: демократы хотят повторить успех 1990 года
Аркадий Дворкович: "Россия восстановится через 2-3 года после кризиса"
В Подмосковье на три месяца заморозят цены на услуги ЖКХ
В России построят 25 мусорных заводов за 600 млрд рублей
В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку
Мигранту смягчили наказание за убийство полицейского в метро Москвы
Коты: история, география, загадки
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мигранту смягчили наказание за убийство полицейского в метро Москвы
В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку
В Москве аферист скрылся с деньгами за два миллиона медицинских масок
Военные обработали от коронавируса судостроительный завод в Хабаровске
За лесными пожарами в Бурятии следят военные беспилотники
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Почти две сотни москвичей получили штрафы за езду в метро без масок
Украина закрыла въезд в страну для жителей Донбасса
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Исследователи выяснили, как пахнет смерть
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ