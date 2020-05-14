Любимова вылечилась от коронавируса и приступила к работе

Пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева сообщила о выздоровлении Ольги Любимовой. Министр культуры чувствует себя хорошо и уже приступила к своим рабочим обязанностям.