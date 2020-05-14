Пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева сообщила о выздоровлении Ольги Любимовой. Министр культуры чувствует себя хорошо и уже приступила к своим рабочим обязанностям.
"Министр культуры Ольга Любимова выздоровела и приступила к работе. Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме. На протяжении почти трёх недель она работала из дома и взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом", — говорится в сообщении.
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