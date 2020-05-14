Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила о задержании троих мужчин в Ногинске, которые подозреваются в изнасиловании шестнадцатилетней девушки.
По предварительным данным, 12 мая девушку насильно посадили в автомобиль и увезли в лес, где потерпевшая подверглась действиям сексуального характера.
"Следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера", — говорится в сообщении.
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