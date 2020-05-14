Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила о задержании троих мужчин в Ногинске, которые подозреваются в изнасиловании шестнадцатилетней девушки.

По предварительным данным, 12 мая девушку насильно посадили в автомобиль и увезли в лес, где потерпевшая подверглась действиям сексуального характера.

"Следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера", — говорится в сообщении.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

ногинск полиция происшествия изнасилование
Последние материалы
Курорт "Роза Хутор" вступи﻿л в Российский союз туриндустрии
СК возбудил дело из-за фото Гиммлера на сайте “Бессмертного полка”
Больше 130 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве
Больше 172 тысяч немцев больны коронавирусом
За лесными пожарами в Бурятии следят военные беспилотники
В больницах Дагестана выявили недостаток лекарств и тестов
Уроки в школах РФ для разных классов будут начинаться в разное время
Балотелли признался, что на карантине ел картон и грыз стены
В Петербурге легковой автомобиль затонул в реке Фонтанке
Жители почти всех субъектов России есть среди новых больных COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Новости Украины
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше" Любовь Степушова Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская
Комментарии
Военные обработали от коронавируса судостроительный завод в Хабаровске
За лесными пожарами в Бурятии следят военные беспилотники
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Почти две сотни москвичей получили штрафы за езду в метро без масок
Украина закрыла въезд в страну для жителей Донбасса
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Исследователи выяснили, как пахнет смерть
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Юрист Алексеев: "Вряд ли приговор Кокорину и Мамаеву будет изменён"
СМИ: Китай может ответить на американские санкции
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Александр Охрименко: Пристайко в вопросе о квотах "спутал все, что мог"
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
"Нищеброд не нужен": Семенович прокомментировала своё одиночество
Исследователи выяснили, как пахнет смерть
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Использование коронавируса в своих целях приведёт к краху цивилизации
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ