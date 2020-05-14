В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила о задержании троих мужчин в Ногинске, которые подозреваются в изнасиловании шестнадцатилетней девушки.

По предварительным данным, 12 мая девушку насильно посадили в автомобиль и увезли в лес, где потерпевшая подверглась действиям сексуального характера.