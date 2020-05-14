Мигранту смягчили наказание за убийство полицейского в метро Москвы

В пресс-службе Первого апелляционного суда сообщили агентству РИА "Новости" о смягчении наказания гражданину Киргизии Нурлану Муратову за убийство полицейского в столичном метрополитене.

"Судебная коллегия переквалифицировала действия осужденного со статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителя) на пункт "б" части 2 статьи 105 УК (убийство лица в связи с осуществлением лицом служебной деятельности), назначив Муратову наказание в виде 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.

Ранее следствием было установлено, что в ночь на 3 сентября 2018 года полицейским в метро Муратов был остановлен для проверки документов. От задержанного пахло алкоголем. Для разбирательства его повели в отделение полиции, где Муратов выхватил у полицейского пистолет и совершил смертельный выстрел.