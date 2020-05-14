За сутки в Москве положительные тесты на коронавирус получили 4712 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Меньше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет.
🔹42,3% — от 18 до 45 лет
🔹35,7% — от 46 до 65 лет
🔹9% — от 66 до 79 лет
🔹6% — старше 80 лет
🔹7% — дети
С начала эпидемии в столице зарегистрировано 130 716 случаев заболевания коронавирусом.
В России за сутки больных COVID-19 стало больше на 9974 человека. С начала эпидемии из число достигло 252 245.
Больше всего больных в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. За сутки в числе антилидеров среди регионов оказались Нижегородская, Ивановская и Тульская области. Здесь за последние 24 часа коронавирус диагностирован у 238, 102 и 98 человек соответственно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 198 москвичей были оштрафованы за езду в метро без маски. В Москве введен обязательный масочный режим для пассажиров общественного транспорта, такси, посетителей магазинов и аптек. Штраф составляет 4000 рублей.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".