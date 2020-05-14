Больше 130 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве

За сутки в Москве положительные тесты на коронавирус получили 4712 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Меньше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет.

🔹42,3% — от 18 до 45 лет

🔹35,7% — от 46 до 65 лет

🔹9% — от 66 до 79 лет

🔹6% — старше 80 лет

🔹7% — дети

С начала эпидемии в столице зарегистрировано 130 716 случаев заболевания коронавирусом.

В России за сутки больных COVID-19 стало больше на 9974 человека. С начала эпидемии из число достигло 252 245.

Больше всего больных в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. За сутки в числе антилидеров среди регионов оказались Нижегородская, Ивановская и Тульская области. Здесь за последние 24 часа коронавирус диагностирован у 238, 102 и 98 человек соответственно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 198 москвичей были оштрафованы за езду в метро без маски. В Москве введен обязательный масочный режим для пассажиров общественного транспорта, такси, посетителей магазинов и аптек. Штраф составляет 4000 рублей.