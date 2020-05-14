Уроки в школах РФ для разных классов будут начинаться в разное время

При возврате школьников России за парты время уроков придется изменить. Такую рекомендацию дает Роспотребнадзор.

Так, санитарные врачи советуют начинать уроки в разных классах в разное время. Это поможет сократить контакты среди детей.

"Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)", — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Также среди требований — отдельный кабинет для каждого класса, отказ от перемещения учеников средней и старшей школы по "предметным" кабинетам. Педагогам предстоит удержать детей от контактов на переменах, а массовые мероприятия запрещены.

На переменах классы нужно будет не только проветривать, но и дезинфицировать. Уроки физкультуры предложено перенести на улицу.

Ранее в Минпросвещения заявили, что ученики 11-х классов сами решат, по каким предметам они будут сдавать ЕГЭ. Их определят вузы, которые устанавливают предметы для поступления на разные специальности. Выпускникам, которые не планируют обучение в вузе, ЕГЭ в этом году можно не сдавать.