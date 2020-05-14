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Источник Правда.Ру

Жители почти всех субъектов России есть среди новых больных COVID-19

Россия

В Ивановской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Регион попал в тройку антилидеров.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве. В столице коронавирусных больных прибавилось на 4712 человек. В Московской области 918 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 460.

Среди регионов наиболее сложная ситуация складывается в Нижегородской области, где за последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 238 человек. В Ивановской области диагноз "коронавирус" за сутки поставлен 102 местным жителям, в Тульской области — 98.

Лучше всего дела обстоят в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В этих регионах за сутки выявлено по одному новому пациенту.

Всего в России за сутки зарегистрировано 9974 новых случаев. С начала эпидемии их 252 245.

🔸 Москва — 4712

🔸 Московская область — 918

🔸 Санкт-Петербург — 460

🔸 Нижегородская область — 238

🔸 Ивановская область — 102

🔸 Тульская область — 98

🔸 Республика Дагестан — 98

🔸 Калужская область — 97

🔸 Краснодарский край — 97

🔸 Волгоградская область — 96

🔸 Саратовская область — 96

🔸 Рязанская область — 89

🔸 Оренбургская область — 89

🔸 Республика Башкортостан — 88

🔸 Ярославская область — 87

🔸 Тамбовская область — 86

🔸 Самарская область — 84

🔸 Брянская область — 82

🔸 Ульяновская область — 80

🔸 Чувашская Республика — 79

🔸 Ростовская область — 78

🔸 Курская область — 76

🔸 Новосибирская область — 76

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 73

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 73

🔸 Ставропольский край — 72

🔸 Республика Северная Осетия — 70

🔸 Ленинградская область — 69

🔸 Свердловская область — 64

🔸 Республика Татарстан — 61

🔸 Ханты-Мансийский АО — 61

🔸 Орловская область — 57

🔸 Белгородская область — 52

🔸 Хабаровский край — 51

🔸 Республика Бурятия — 49

🔸 Приморский край — 49

🔸 Липецкая область — 46

🔸 Забайкальский край — 46

🔸 Владимирская область — 45

🔸 Воронежская область — 45

🔸 Астраханская область — 45

🔸 Пензенская область — 45

🔸 Челябинская область — 44

🔸 Пермский край — 42

🔸 Архангельская область — 41

🔸 Тюменская область — 41

🔸 Республика Ингушетия — 39

🔸 Республика Тыва — 39

🔸 Алтайский край — 39

🔸 Республика Марий Эл — 37

🔸 Смоленская область — 36

🔸 Калининградская область — 36

🔸 Республика Калмыкия — 35

🔸 Республика Саха (Якутия) — 35

🔸 Республика Мордовия — 34

🔸 Омская область — 34

🔸 Костромская область — 31

🔸 Республика Крым — 30

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 27

🔸 Иркутская область — 26

🔸 Чеченская Республика — 24

🔸 Мурманская область — 21

🔸 Красноярский край — 21

🔸 Тверская область — 20

🔸 Новгородская область — 15

🔸 Кировская область — 15

🔸 Кемеровская область — 13

🔸 Республика Карелия — 12

🔸 Вологодская область — 12

🔸 Псковская область — 12

🔸 Амурская область — 12

🔸 Камчатский край — 11

🔸 Курганская область — 9

🔸 Томская область — 9

🔸 Республика Коми — 8

🔸 Республика Хакасия — 8

🔸 Удмуртская Республика — 7

🔸 Еврейская АО — 6

🔸 Республика Адыгея — 5

🔸 Республика Алтай — 3

🔸 Сахалинская область — 2

🔸 Севастополь — 2

🔸 Магаданская область — 1

🔸 Чукотский АО — 1

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