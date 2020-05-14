В Ивановской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Регион попал в тройку антилидеров.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве. В столице коронавирусных больных прибавилось на 4712 человек. В Московской области 918 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 460.
Среди регионов наиболее сложная ситуация складывается в Нижегородской области, где за последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 238 человек. В Ивановской области диагноз "коронавирус" за сутки поставлен 102 местным жителям, в Тульской области — 98.
Лучше всего дела обстоят в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В этих регионах за сутки выявлено по одному новому пациенту.
Всего в России за сутки зарегистрировано 9974 новых случаев. С начала эпидемии их 252 245.
🔸 Москва — 4712
🔸 Московская область — 918
🔸 Санкт-Петербург — 460
🔸 Нижегородская область — 238
🔸 Ивановская область — 102
🔸 Тульская область — 98
🔸 Республика Дагестан — 98
🔸 Калужская область — 97
🔸 Краснодарский край — 97
🔸 Волгоградская область — 96
🔸 Саратовская область — 96
🔸 Рязанская область — 89
🔸 Оренбургская область — 89
🔸 Республика Башкортостан — 88
🔸 Ярославская область — 87
🔸 Тамбовская область — 86
🔸 Самарская область — 84
🔸 Брянская область — 82
🔸 Ульяновская область — 80
🔸 Чувашская Республика — 79
🔸 Ростовская область — 78
🔸 Курская область — 76
🔸 Новосибирская область — 76
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 73
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 73
🔸 Ставропольский край — 72
🔸 Республика Северная Осетия — 70
🔸 Ленинградская область — 69
🔸 Свердловская область — 64
🔸 Республика Татарстан — 61
🔸 Ханты-Мансийский АО — 61
🔸 Орловская область — 57
🔸 Белгородская область — 52
🔸 Хабаровский край — 51
🔸 Республика Бурятия — 49
🔸 Приморский край — 49
🔸 Липецкая область — 46
🔸 Забайкальский край — 46
🔸 Владимирская область — 45
🔸 Воронежская область — 45
🔸 Астраханская область — 45
🔸 Пензенская область — 45
🔸 Челябинская область — 44
🔸 Пермский край — 42
🔸 Архангельская область — 41
🔸 Тюменская область — 41
🔸 Республика Ингушетия — 39
🔸 Республика Тыва — 39
🔸 Алтайский край — 39
🔸 Республика Марий Эл — 37
🔸 Смоленская область — 36
🔸 Калининградская область — 36
🔸 Республика Калмыкия — 35
🔸 Республика Саха (Якутия) — 35
🔸 Республика Мордовия — 34
🔸 Омская область — 34
🔸 Костромская область — 31
🔸 Республика Крым — 30
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 27
🔸 Иркутская область — 26
🔸 Чеченская Республика — 24
🔸 Мурманская область — 21
🔸 Красноярский край — 21
🔸 Тверская область — 20
🔸 Новгородская область — 15
🔸 Кировская область — 15
🔸 Кемеровская область — 13
🔸 Республика Карелия — 12
🔸 Вологодская область — 12
🔸 Псковская область — 12
🔸 Амурская область — 12
🔸 Камчатский край — 11
🔸 Курганская область — 9
🔸 Томская область — 9
🔸 Республика Коми — 8
🔸 Республика Хакасия — 8
🔸 Удмуртская Республика — 7
🔸 Еврейская АО — 6
🔸 Республика Адыгея — 5
🔸 Республика Алтай — 3
🔸 Сахалинская область — 2
🔸 Севастополь — 2
🔸 Магаданская область — 1
🔸 Чукотский АО — 1
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".