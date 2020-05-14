Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано в России

Еще 9974 случаев заражения коронавирусом выявлено в России. Такова статистика за минувшие сутки.

Уровень заболеваемости идет на спад, с каждым днем в стране фиксируется все меньше новых инфицированных. Так, днем ранее было 10028 новых случаев, а еще на день раньше — 10 899.

За сутки в России скончалось 93 человека. Общий уровень смертности от COVID-19 достиг 2305 человек.

С начала эпидемии в стране выявлено 252 245 случаев заболевания коронавирусом. Излечиться смогли 53 530 пациентов. Из них за последние сутки — 5527.

Как отмечают медики, у 40,6% новых коронавирусных больных не было внешних симптомов заболевания. За сутки в стране проведено 205 тысяч на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, всего их сделано уже более 6,1 миллиона. Под наблюдением врачей остаются 259 тысяч россиян.

Ранее Владимир Путин сообщил, что к середине мая в России ежесуточно будут проводить до 300 тысяч тестов на коронавирус. Это поможет избежать тяжелых случаев заболевания и не позволит распространиться инфекции. Напомним, что в начале марта в стране проводили не больше 2,5 тысячи тестов в сутки.