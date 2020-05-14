Больше 23 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

Еще 1821 человек в Москве выздоровел от коронавируса. За последние сутки пациенты получили отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Данные приводит оперативный штаб.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за полтора месяца в Москве поступило более 370 тысяч заявок на получение социальных услуг на дому. За помощью обращаются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. До 31 мая они вынуждены оставаться дома из-за эпидемии коронавируса. Чаще всего просят купить лекарства и продукты, вынести мусор, выгулять животных и купить для них корм. Помощь оказывают 1,5 тысячи волонтеров и 9,5 тысяч социальных работников.

Ежедневно в Москве регистрируются тысячи новых инфицированных коронавирусом. Большинство из них младше 65 лет.

Жителям столицы обязательно нужно надевать маски и перчатки при поездках в общественном транспорте, такси, при походе в магазин и аптеку.