Еще 1821 человек в Москве выздоровел от коронавируса. За последние сутки пациенты получили отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Данные приводит оперативный штаб.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что за полтора месяца в Москве поступило более 370 тысяч заявок на получение социальных услуг на дому. За помощью обращаются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. До 31 мая они вынуждены оставаться дома из-за эпидемии коронавируса. Чаще всего просят купить лекарства и продукты, вынести мусор, выгулять животных и купить для них корм. Помощь оказывают 1,5 тысячи волонтеров и 9,5 тысяч социальных работников.
Ежедневно в Москве регистрируются тысячи новых инфицированных коронавирусом. Большинство из них младше 65 лет.
Жителям столицы обязательно нужно надевать маски и перчатки при поездках в общественном транспорте, такси, при походе в магазин и аптеку.
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