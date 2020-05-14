В Санкт-Петербурге около высотки нашли тело молодого мужчины

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Невские новости" о найденном мужском теле около четырнадцатиэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге.

По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о падении человека с высоты на Морской набережной.

Мужчина имеет европейский тип внешности, на вид 18-20 лет, рост около 170 сантиметров.

Известно, что после осмотра полицией подъездов дома были обнаружены магнитные ключи у выхода на крышу здания. Рассматривается версия о самоубийстве.