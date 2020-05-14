Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Невские новости" о найденном мужском теле около четырнадцатиэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге.
По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о падении человека с высоты на Морской набережной.
Мужчина имеет европейский тип внешности, на вид 18-20 лет, рост около 170 сантиметров.
Известно, что после осмотра полицией подъездов дома были обнаружены магнитные ключи у выхода на крышу здания. Рассматривается версия о самоубийстве.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".