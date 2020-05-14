УФСБ сообщило о том, что сотрудниками ФСБ России по Томской области была остановлена работа незаконной фабрики по изготовлению боеприпасов и огнестрельного оружия.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты "ТТ", "ПМ", револьвер "Наган", автомат "АКМ", "СКС"), а также боеприпасы различного калибра. Проведенным исследованием данное огнестрельное оружие признано боевым", — говорится в сообщении.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".