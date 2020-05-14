В Санкт-Петербурге ожидаются небольшие дожди

Синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус сообщил на своей странице в Facebook о том, что в четверг в Санкт-Петербурге ожидаются небольшой ветер и дождь.

Городское небо затянут облака, местами ожидается небольшие дожди, а температура воздуха задержится на уровне 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 756 мм ртутного столба.