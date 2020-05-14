Синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус сообщил на своей странице в Facebook о том, что в четверг в Санкт-Петербурге ожидаются небольшой ветер и дождь.
Городское небо затянут облака, местами ожидается небольшие дожди, а температура воздуха задержится на уровне 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы — 756 мм ртутного столба.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".