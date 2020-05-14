Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила возможности продолжения работы автошкол при соблюдении необходимых мер безопасности во время коронавирусной пандемии.
"Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что с 14 мая автошколы региона могут выйти из режима изоляции и начать работу. Однако для этого им нужно будет соблюдать определенные правила… Сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовано проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения", — говорится в сообщении.
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