В российских школах планируют запретить общение на переменах

Новый школьный учебный год может начаться по новым правилам. Роспотребнадзор составил список требований к учебным заведениям после окончания пандемии коронавируса.

"Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.

Кроме этого, для каждого класса будет составлено индивидуальное расписание уроков, чтобы ученики заканчивали свой учебный день в разное время.