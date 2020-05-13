Новый школьный учебный год может начаться по новым правилам. Роспотребнадзор составил список требований к учебным заведениям после окончания пандемии коронавируса.
"Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.
Кроме этого, для каждого класса будет составлено индивидуальное расписание уроков, чтобы ученики заканчивали свой учебный день в разное время.
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