Квартирная вечеринка в Екатеринбурге закончилась штрафами

Свердловский областной суд сообщил о наказании двух жителей Екатеринбурга, которые устроили вечеринку в съемной квартире во время карантина.

По данным суда, компания екатеринбуржцев устроила вечеринку в квартире одного из домов на улице Московская. Призыв к нарушению карантина рассылался в социальных сетях.