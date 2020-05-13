Свердловский областной суд сообщил о наказании двух жителей Екатеринбурга, которые устроили вечеринку в съемной квартире во время карантина.
По данным суда, компания екатеринбуржцев устроила вечеринку в квартире одного из домов на улице Московская. Призыв к нарушению карантина рассылался в социальных сетях.
"Сегодня Ленинским районным судом Екатеринбурга к административной ответственности были привлечены юноша и девушка, предоставившие съемную квартиру для проведения закрытой вечеринки. Судом каждому из них назначено наказание по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") в виде штрафа в размере 1000 рублей. Постановления суда вступят в законную силу через 10 суток, если не будут обжалованы сторонами", — говорится в сообщении.
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