В Калининграде удалось спасти ребенка после падения в люк

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили о спасении ребенка, который впал в кому при падении в люк вместе с матерью.

Как стало известно, выходя из продуктового магазина, женщина споткнулась и вместе с ребенком провалилась в открытый канализационный люк. После чего матери удалось самостоятельно выбраться и попросить о помощи.