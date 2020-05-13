В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили о спасении ребенка, который впал в кому при падении в люк вместе с матерью.
Как стало известно, выходя из продуктового магазина, женщина споткнулась и вместе с ребенком провалилась в открытый канализационный люк. После чего матери удалось самостоятельно выбраться и попросить о помощи.
"Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами. После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось. К утру наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку", — рассказали в правительстве.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".