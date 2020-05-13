Санкт-Петербург потратил на борьбу с COVID-19 уже 17 миллиардов рублей

Борьба с коронавирусом дорого обходится Санкт-Петербургу. На сегодняшний день город потратил уже 17 миллиардов рублей.

Как отметил губернатор Петербурга, это еще не предел.

"У нас непростая ситуация. Никто не предполагал, что будет увеличена расходная часть на борьбу с эпидемией. А это фактически порядка 17 миллиардов рублей… Я думаю, что это еще не предел… Надо смотреть, с какими показателями мы выйдем на осень, и деньги надо сегодня экономить", — заявил Александр Беглов.

Бюджет региона будут перекраивать. Так, доходы сократят на 15%, расходы — на 7%. Бюджет будет дефицитным, недостаток средств составит 104 миллиарда рублей. Это на 51 миллиард больше, чем планировалось ранее.

По словам Беглова, в городе активно проводят тестирования на коронавирус. На сегодняшний день исследование прошли около 400 тысяч человек. Это позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях и сократить распространение.

С начала эпидемии в Санкт-Петербурге выявлено 8485 случаев заболевания коронавирусом. 63 человека скончались. Среди заболевших много медиков — 1465 инфицированных. Жертвами стали четверо медицинских работников.

В России за сутки выявили 10 028 новых коронавирусных больных. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 242 271 случай заболевания COVID-19.