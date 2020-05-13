Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сможет приступить к своим должностным обязанностям уже со следующей недели. Глава правительства в настоящий момент лечится от коронавируса и идет на поправку.
"Он (Мишустин — Прим. ред.) идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", — цитирует слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко агентство РИА "Новости".
30 апреля Михаил Мишустин рассказал президенту России Владимиру Путину о своем заражении коронавирусом.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".