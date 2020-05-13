Мурашко рассказал о возвращении Мишустина к своей работе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сможет приступить к своим должностным обязанностям уже со следующей недели. Глава правительства в настоящий момент лечится от коронавируса и идет на поправку.

"Он (Мишустин — Прим. ред.) идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", — цитирует слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко агентство РИА "Новости".

30 апреля Михаил Мишустин рассказал президенту России Владимиру Путину о своем заражении коронавирусом.