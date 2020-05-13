Пресс-служба Министерства энергетики Московской области сообщила о переносе планового отключения воды из-за пандемии коронавируса. По приказу губернатора Андрея Воробьева, отключения горячей воды в Подмосковье начнется с 1 июля.
"Разрешение возможных проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции — это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона", — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".