В Подмосковье с 1 июля начнется плановое отключение горячей воды

Пресс-служба Министерства энергетики Московской области сообщила о переносе планового отключения воды из-за пандемии коронавируса. По приказу губернатора Андрея Воробьева, отключения горячей воды в Подмосковье начнется с 1 июля.