Зампред комитета Госдумы Оксана Пушкина сообщила о своем заражении коронавирусной инфекцией.
"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", — рассказала Пушкина в своем Telegram.
Она уточнила, что ее болезнь проходит без очевидных симптомов.
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