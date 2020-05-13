Оксана Пушкина сообщила о своем заражении коронавирусом

Зампред комитета Госдумы Оксана Пушкина сообщила о своем заражении коронавирусной инфекцией.

"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", — рассказала Пушкина в своем Telegram.

Она уточнила, что ее болезнь проходит без очевидных симптомов.