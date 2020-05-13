Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о возможном открытии городских торговых центров и уличных кафе с 19 мая.
"Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей — должно быть не менее 10 квадратных метров на человека", — написал Куйвашев в своем Instagram, комментируя меры смягчения ограничений, которые запланированы на 19 мая.
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